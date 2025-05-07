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6 мая, 21:38

Два авиарейса из Москвы изменили маршруты из-за ударов Индии по Пакистану

SHOT: Два самолёта из России изменили маршруты из-за ударов по Пакистану

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Не менее двух летевших из России пассажирских самолётов изменили маршруты в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном на фоне ударов со стороны Индии. Об этом сообщает SHOT.

Рейс SU 284 Москва – Пхукет был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Рейс SU 232 Москва – Дели в свою очередь совершил посадку в Ташкенте.

Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла серию ударов по Пакистану
Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла серию ударов по Пакистану

Ранее сообщалось, что Пакистан закрыл своё воздушное пространство на 48 часов после ракетных ударов, нанесённых Индией в рамках операции «Синдур». По данным СМИ, Исламабад предпринял ответные шаги и обстрелял соседнее государство.

Антон Голыбин
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