Два авиарейса из Москвы изменили маршруты из-за ударов Индии по Пакистану
SHOT: Два самолёта из России изменили маршруты из-за ударов по Пакистану
Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline
Не менее двух летевших из России пассажирских самолётов изменили маршруты в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном на фоне ударов со стороны Индии. Об этом сообщает SHOT.
Рейс SU 284 Москва – Пхукет был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Рейс SU 232 Москва – Дели в свою очередь совершил посадку в Ташкенте.
Ранее сообщалось, что Пакистан закрыл своё воздушное пространство на 48 часов после ракетных ударов, нанесённых Индией в рамках операции «Синдур». По данным СМИ, Исламабад предпринял ответные шаги и обстрелял соседнее государство.