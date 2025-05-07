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Регион
7 мая, 02:54

Серия взрывов раздалась в промзоне Саранска во время налёта дронов ВСУ

SHOT: Беспилотники ВСУ атаковали промзону Саранска

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Жители Саранска сообщили об атаке украинских беспилотников на город. По данным SHOT, вражеские дроны уничтожаются силами ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали серию взрывов в одном из промышленных районов.

В результате ночной атаки неподалёку от местного химического завода начался пожар. Официальной информации о последствиях налёта и пострадавших пока не поступало.

Момент уничтожения украинского дрона над Кубинкой попал на видео
Момент уничтожения украинского дрона над Кубинкой попал на видео

А между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых за ночь под столицей украинских дронов выросло до девяти. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Тимур Хингеев
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