Серия взрывов раздалась в промзоне Саранска во время налёта дронов ВСУ

Жители Саранска сообщили об атаке украинских беспилотников на город. По данным SHOT, вражеские дроны уничтожаются силами ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали серию взрывов в одном из промышленных районов.

В результате ночной атаки неподалёку от местного химического завода начался пожар. Официальной информации о последствиях налёта и пострадавших пока не поступало.