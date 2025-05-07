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Регион
7 мая, 05:41

Два жителя Курщины получили ранения в результате ударов украинских БПЛА

Вооружённые силы Украины атаковали населённые пункты Гончаровка и Тёткино в Курской области вечером 6 мая. В результате ударов ранения получили два мирных жителя, они госпитализированы. О последствиях налёта дронов рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Чиновник уточнил, что пострадавшими стали 42-летний и 73-летний мужчины. Первый получил осколочное ранение головы, поясницы и бедра, второй — проникающее ранение брюшной стенки.

«Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — отметил Хинштейн.

Появилось видео эпичной дуэли российского дрона с украинской «Бабой-Ягой»
Появилось видео эпичной дуэли российского дрона с украинской «Бабой-Ягой»

А тем временем в ряде российских городов продолжает действовать план «Ковёр». Напомним, что этой ночью ВСУ несколько раз пытались атаковать Москву и другие регионы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Илья Пушкарев
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