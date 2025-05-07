Два жителя Курщины получили ранения в результате ударов украинских БПЛА

Вооружённые силы Украины атаковали населённые пункты Гончаровка и Тёткино в Курской области вечером 6 мая. В результате ударов ранения получили два мирных жителя, они госпитализированы. О последствиях налёта дронов рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Чиновник уточнил, что пострадавшими стали 42-летний и 73-летний мужчины. Первый получил осколочное ранение головы, поясницы и бедра, второй — проникающее ранение брюшной стенки.