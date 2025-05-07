4 баллистических ракеты и 142 дрона: Зеленский рассказал о массированном ударе по Украине

Владимир Зеленский заявил, что Украину минувшей ночью атаковали четыре баллистических ракеты и 142 дрона. Под ударом оказалась в том числе украинская столица. Обломки упали в Шевченковском и Святошинском районах Киева, а в Соломенском районе, если верить местным властям, упала сбитая баллистическая ракета, на месте начался пожар.