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Регион
7 мая, 07:59

4 баллистических ракеты и 142 дрона: Зеленский рассказал о массированном ударе по Украине

Зеленский: Украину минувшей ночью атаковали 4 баллистических ракеты и 142 дрона

Владимир Зеленский заявил, что Украину минувшей ночью атаковали четыре баллистических ракеты и 142 дрона. Под ударом оказалась в том числе украинская столица. Обломки упали в Шевченковском и Святошинском районах Киева, а в Соломенском районе, если верить местным властям, упала сбитая баллистическая ракета, на месте начался пожар.

Киевлянин заснял на видео звуки канонады. Видео © «Страна.ua»

А ранее стало известно, что Москва выбирает цели для «Орешника» в Киеве на случай провокаций 9 Мая. Некоторые представители местных властей начали вывозить свои семьи за пределы Украины.

По Киеву могут ударить «Орешником» в ответ на провокации на 9 Мая
По Киеву могут ударить «Орешником» в ответ на провокации на 9 Мая
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Telegram / Kandinsky 3.1

Марина Фещенко
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