4 баллистических ракеты и 142 дрона: Зеленский рассказал о массированном ударе по Украине
Зеленский: Украину минувшей ночью атаковали 4 баллистических ракеты и 142 дрона
Владимир Зеленский заявил, что Украину минувшей ночью атаковали четыре баллистических ракеты и 142 дрона. Под ударом оказалась в том числе украинская столица. Обломки упали в Шевченковском и Святошинском районах Киева, а в Соломенском районе, если верить местным властям, упала сбитая баллистическая ракета, на месте начался пожар.
Киевлянин заснял на видео звуки канонады. Видео © «Страна.ua»
А ранее стало известно, что Москва выбирает цели для «Орешника» в Киеве на случай провокаций 9 Мая. Некоторые представители местных властей начали вывозить свои семьи за пределы Украины.
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