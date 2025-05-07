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Регион
7 мая, 08:44

Появились кадры с моментом мощного взрыва над подмосковным Щёлково

В сети опубликовано видео мощного взрыва, который прогремел минувшей ночью в подмосковном Щёлково. Кадры распространил Telegram-канал Shot: на записи слышен сильный хлопок, от которого срабатывают сигнализации автомобилей. Местные жители сообщали о двух взрывах около 22:32.

Видео © SHOT

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 6 мая и в ночь на 7 мая в столичном регионе сбили 14 дронов. О работе ПВО сообщали и в Красноармейске.

Сегодня ранее сообщалось о ряде ограничений в некоторых аэропортах России в связи с угрозой атаки БПЛА. Многие из них возвращаются к работе.

Обложка ©

Life.ru

Алексей Берковиц
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