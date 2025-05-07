Байден отказался считать Украину частью «Матушки Руси»
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Бывший президент США Джо Байден в интервью BBC раскритиковал позицию Дональда Трампа по Украине, назвав её «современной политикой умиротворения».
Он также заявил, что, по его мнению, Владимир Путин рассматривает Украину как часть «матушки России» и не смирился с распадом Советского Союза.
«Тот, кто думает, что он остановится, — просто дурак», — добавил Байден.
Ранее Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена». Президент США подчеркнул, что стремится остановить кровопролитие ради спасения жизней.