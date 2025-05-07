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Регион
7 мая, 09:03

Байден отказался считать Украину частью «Матушки Руси»

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Бывший президент США Джо Байден в интервью BBC раскритиковал позицию Дональда Трампа по Украине, назвав её «современной политикой умиротворения».

Он также заявил, что, по его мнению, Владимир Путин рассматривает Украину как часть «матушки России» и не смирился с распадом Советского Союза.

«Тот, кто думает, что он остановится, — просто дурак», — добавил Байден.

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Ранее Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена». Президент США подчеркнул, что стремится остановить кровопролитие ради спасения жизней.

Марина Фещенко
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