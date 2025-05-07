Байден отказался считать Украину частью «Матушки Руси»

Бывший президент США Джо Байден в интервью BBC раскритиковал позицию Дональда Трампа по Украине, назвав её «современной политикой умиротворения».

Он также заявил, что, по его мнению, Владимир Путин рассматривает Украину как часть «матушки России» и не смирился с распадом Советского Союза.