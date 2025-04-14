Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Трамп: Конфликт на Украине — это «война Байдена», я пытаюсь остановить её
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Конфликт на Украине — это «война Байдена», заявил Дональд Трамп. Президент США подчеркнул, что стремится остановить конфликт ради спасения жизней. Об этом он сообщил журналистам пула Белого дома.
«Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене… Я просто пытаюсь её остановить, чтобы мы могли спасти много жизней», — сказал американский лидер.
Напомним, накануне глава Белого дома на год продлил режим ЧП в США, введённый его предшественником Джо Байденом из-за якобы вредоносных внешнеполитических действий России. Данный режим предусматривает санкции против РФ и блокирование собственности России. В Госдуме отметили, что другого ожидать было невозможно.