Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена

Конфликт на Украине — это «война Байдена», заявил Дональд Трамп. Президент США подчеркнул, что стремится остановить конфликт ради спасения жизней. Об этом он сообщил журналистам пула Белого дома.

«Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене… Я просто пытаюсь её остановить, чтобы мы могли спасти много жизней», — сказал американский лидер.