Решение президента США Дональда Трампа о продлении антироссийских санкций не стало неожиданностью и не является чем-то кардинально новым. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Другого невозможно было ожидать, потому что до мирного соглашения принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения. Это было бы хуже для нас», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Депутат напомнил, что санкции Соединённых Штатов против России действуют с 1970-х годов и, вероятнее всего, в обозримом будущем не будут отменены. Тем более, что таким образом американские власти пытаются влиять на процесс заключения мирного соглашения по украинскому конфликту.

Чепа также уточнил, что на продление санкций не стоит реагировать бурно и агрессивно. По его мнению, президент России Владимир Путин, благодаря своему опыту и пониманию ситуации, ведёт эффективную внешнюю политику и успешно защищает интересы страны.