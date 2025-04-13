Многие лидеры западных стран, которые в 2022 году ввели санкции против России, к настоящему времени ушли в отставку. Внимание на эту закономерность обратило британское издание The Guardian.

«Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина. Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — говорится в публикации.

Авторы статьи назвали ограничения против РФ одни из самых суровых, но в то же время контрпродуктивных. По их словам, Запад, введя рестрикции в отношении России, нанёс сам себе рану. Журналисты сравнили это с тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

Напомним, что за последние годы в отставку ушли несколько лидеров западных стран, среди которых президент США Джо Байден, премьер Британии Борис Джонсон, премьер Италии Марио Драги, премьер Эстонии Кая Каллас. Кроме того, вскоре свой пост покинет канцлер Германии Олаф Шольц.