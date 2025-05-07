«Бес попутал»: Поклонская внезапно прошлась по Трампу

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отказалась прокомментировать нынешнюю политику президента США Дональда Трампа. Она уточнила, что не комментирует политические темы вообще. Однако Поклонская всё же высказалась по поводу скандальной картинки американского лидера в образе папы римского в своём телеграм-канале.

«Люди не меняются. Для одних популярна и востребована фраза «Бес попутал», для других, с учётом прогресса в современном мире, можно сказать: «ИИ сгенерировал». <...> Что касается политики Трампа (как и любой другой), я не комментирую — вы всё видите сами», — написала Поклонская.

Также экс-прокурор вспомнила фразу из «Божестенной комедии» Данте Алигьери: «и папский посох ныне правит светом». Кроме того, она процитировала британского политика и писателя 19-го века Бенджамина Дизраэли, который говорил о том, что миром правят не те люди, которые должны.