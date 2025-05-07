«Много пищевых добавок»: Профессор раскрыл, кому нельзя увлекаться крабовыми палочками
Биотехнолог Мазо: Крабовые палочки могут спровоцировать аллергическую реакцию
Крабовые палочки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Крабовые палочки содержат множество пищевых добавок, которые могут спровоцировать аллергические реакции. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии, доктор биологических наук, профессор Владимир Мазо.
«Если у вас склонность к пищевой аллергии, то с этим продуктом надо быть осторожным, так как в нём много пищевых добавок, которые повышают риск развития аллергических реакций. Если у вас не в порядке почки, то тоже его не следует потреблять часто, потому что это может привести к отёкам, другим нарушениям. Во время беременности также не стоит злоупотреблять крабовыми палочками», — отметил профессор в беседе с aif.ru.
Многие знают, что крабовые палочки, несмотря на своё название, не имеют ничего общего с крабами. Этот продукт был изобретён в Японии в 1970-х годах как имитация крабового мяса. Основу палочек составляет сурими — рыбный фарш из недорогих сортов белой рыбы, таких как минтай, хек или путассу. По пищевой ценности крабовые палочки значительно уступают исходному рыбному сырью. Если в обычной рыбе содержится около 20 граммов белка на 100 граммов продукта, то в палочках его количество не превышает 6 граммов.
Хотя в крабовых палочках сохраняются некоторые полезные вещества, например, омега-3 жирные кислоты, с потенциальными рисками тоже нужно считаться. Кроме того, продукт содержит большое количество соли — около половины дневной нормы в стандартной упаковке.
При выборе продукта эксперт советует отдавать предпочтение охлаждённым, а не замороженным палочкам, так как при заморозке теряются остатки полезных свойств и ухудшаются вкусовые качества. В целом, крабовые палочки можно рассматривать как удобный продукт для быстрых перекусов или приготовления салатов, но их нельзя считать полноценной заменой рыбе или морепродуктам.
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