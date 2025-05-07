Роналдо засняли пьяным на выходе из ресторана Мадрида

Футболиста Роналдо (Роналдо Луис Назарио де Лима) засняли на видео, когда он выходил пьяным из ресторана в Мадриде. Ролик разлетелся в соцсетях. Пользователи припомнили, что футбольный клуб именитого спортсмена «Вальядолид» проиграл уже восемь матчей подряд и идёт на последнем месте чемпионата Испании, набрав за 34 тура 16 очков.

Ранее стало известно, что сборная России осенью может сыграть с Бразилией. В письме CBF от 29 августа 2024 года указываются возможные даты для игры: периоды с 6 по 14 октября и с 10 по 18 ноября 2025 года. CBF выразила заинтересованность в проведении матча.