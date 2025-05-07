Мочились в гробы и раскидывали кресты: Похоронщики Кургана устроили беспредел в офисе конкурентов

В Кургане работники похоронного бюро решили расправиться с конкурентами, устроив дебош в их офисе. Трое молодых людей разбросали кресты и осквернили испражнениями гробы, предприниматель написала заявление в полицию. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники, приближенные к силовым структурам.

Инцидент произошёл в начале апреля. Похоронщики одной из городских организаций решили запугать небольших конкурентов. Молодые люди устроили скандал, помочились в гробы и раскидали могильные кресты. Преступники могут быть причастны к группировке «Локомотив».

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые изучили записи видеокамер. По данным издания, конфликт и угрозы также произошли возле одного из моргов в городе.