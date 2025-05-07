ФНС в деле: Россиянам объяснили, когда перевод денег другу грозит последствиями

Денежные переводы между физическими лицами формально не облагаются налогами, если носят безвозмездный характер. Однако экономист Борис Фролов предупреждает, что на практике такие операции могут вызвать вопросы у налоговых органов, особенно при регулярном поступлении крупных сумм от одного отправителя.

«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств. Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку», — объяснил он в беседе с RT.

Налоговая служба вправе запросить у банка информацию о подозрительных переводах и инициировать проверку. Если получатель не сможет документально подтвердить безвозмездный характер поступлений (например, договором займа, дарственной или распиской), платежи могут быть расценены как скрытый доход. В этом случае грозит доначисление НДФЛ в размере 13%, а также пени и штрафы.

Особенно рискуют те, кто получает деньги за неоформленные услуги — ремонт, аренду жилья или подработку. Известны случаи, когда такие переводы после жалоб третьих лиц признавались налогооблагаемым доходом. Эксперт подчёркивает: при возникновении споров доказывать правомерность операций придётся именно получателю средств. Поэтому для крупных и регулярных переводов стоит оформлять сопроводительные документы, даже если деньги передаются между родственниками или друзьями.