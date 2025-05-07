В Ватикане состоялась торжественная месса перед избранием нового папы римского

В соборе Святого Петра прошла торжественная месса pro eligendo Pontifice, которую отслужили члены Коллегии кардиналов, собравшиеся для избрания нового папы римского. Об этом сообщает ANSA .

В соборе присутствовало свыше 5000 верующих. Богослужение возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре. После полудня 133 кардинала, имеющих право голоса, соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца. Как подчёркивают журналисты, что в коллегии кардиналов-выборщиков представлены 66 государств.