В Ленобласти могут ввести ограничения на часы продажи алкоголя в магазинах
РБК: В Ленобласти планируют ограничить время продажи алкоголя в рознице
Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков
Правительство Ленинградской области планирует ограничить время продажи алкоголя в розничных магазинах и заведениях общепита, находящихся в жилых зданиях. Если сейчас алкоголь можно приобрести с 9 утра до 10 вечера, то предлагается ввести запрет на продажу спиртного до 11 утра. Губернатор региона Александр Дрозденко аргументирует это предложение необходимостью синхронизации с правилами, действующими в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.
Кроме того, областные депутаты рассматривают возможность полного запрета на продажу алкоголя на всей территории Ленобласти в день проведения праздника «Алые паруса». Данные изменения содержатся в поправках к законопроекту, регулирующему оборот и производство алкогольной продукции в регионе.
По данным областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, новые правила коснутся более 4000 магазинов и свыше 100 заведений общепита. Более 600 из них находятся в жилых домах или рядом с ними.
Максим Черниговский, возглавляющий Клуб профессионалов алкогольного рынка, раскритиковал возможные меры регулирования розничной торговли алкоголем в Ленобласти, назвав их потенциально ошибочными. Он подчеркнул, что законопроект, ограничивающий только магазины, но игнорирующий заведения общепита в жилых домах, не принимает во внимание экономические последствия для бюджета и легального бизнеса. Черниговский опасается, что это приведёт к расцвету теневого рынка, созданию компаний-однодневок, необоснованному росту цен и, в конечном итоге, к отравлениям потребителей.
Напомним, что в Вологодской области с начала марта действуют ограничения на продажу алкоголя. В будние дни спиртное можно приобрести с 12:00 до 14:00, а в выходные — с 8:00 до 23:00. Данные меры были введены из-за высокой смертности, связанной с употреблением спиртного, а также в связи с увеличением числа заболеваний, вызванных алкогольной зависимостью.