В Ленобласти могут ввести ограничения на часы продажи алкоголя в магазинах

Правительство Ленинградской области планирует ограничить время продажи алкоголя в розничных магазинах и заведениях общепита, находящихся в жилых зданиях. Если сейчас алкоголь можно приобрести с 9 утра до 10 вечера, то предлагается ввести запрет на продажу спиртного до 11 утра. Губернатор региона Александр Дрозденко аргументирует это предложение необходимостью синхронизации с правилами, действующими в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

Кроме того, областные депутаты рассматривают возможность полного запрета на продажу алкоголя на всей территории Ленобласти в день проведения праздника «Алые паруса». Данные изменения содержатся в поправках к законопроекту, регулирующему оборот и производство алкогольной продукции в регионе.

По данным областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, новые правила коснутся более 4000 магазинов и свыше 100 заведений общепита. Более 600 из них находятся в жилых домах или рядом с ними.