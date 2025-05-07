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Регион
7 мая, 11:52

Песков переадресовал Киеву вопрос о цели ночной атаки украинских БПЛА на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, предложил обратиться за разъяснениями к украинской стороне.

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — сказал он журналистам в среду, 7 мая.

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По данным мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 6 мая и в ночь на 7 мая в столичном регионе сбили 14 дронов. Из-за БПЛА были закрыты основные аэропорты, рейсы задержаны, как на вылет, так и на прилёт.

Марина Фещенко
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