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7 мая, 09:46

В Кремле отреагировали на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы

Песков: Военные делают всё, чтобы празднование Дня Победы прошло спокойно

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Российские военные делают всё необходимое, чтобы 80-летний юбилей Великой Победы прошёл в мирной обстановке, несмотря на провокации Киева. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля констатировал, что киевский режим продолжает демонстрировать свою склонность к террористическим действиям. Но и спецслужбы, и военные принимают все меры, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной обстановке.

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Напомним, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент РФ Владимир Путин предложил объявить перемирие сроком на три дня. Владимир Зеленский отказался от прекращения огня и зачем-то начал угрожать лидерам стран, которые приедут в Москву на 9 Мая. Последние несколько дней столицы находится под атакой дронов ВСУ, сегодня из-за БПЛА были закрыты основные аэропорты, рейсы задержаны, как на вылет, так и на прилёт.

Александра Вишнякова
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