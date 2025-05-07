Российские военные делают всё необходимое, чтобы 80-летний юбилей Великой Победы прошёл в мирной обстановке, несмотря на провокации Киева. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля констатировал, что киевский режим продолжает демонстрировать свою склонность к террористическим действиям. Но и спецслужбы, и военные принимают все меры, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной обстановке.