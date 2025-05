Российские дроны заставили США пересмотреть расходы на военную технику

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Вашингтону приходится пересматривать расходы на военную технику из-за массового применения недорогих беспилотников, в том числе со стороны России. В интервью War on the Rocks он отметил, что дорогостоящую технику сегодня легко уничтожить дешёвыми дронами, и это ставит под сомнение прежнюю стратегию закупок.

Важно отметить, что министр армии США (Secretary of the Army) и глава Пентагона, то есть министр обороны США (Secretary of Defense), — это две разные должности, и их не следует путать. Министр армии курирует исключительно сухопутные войска и подчиняется министру обороны, который отвечает за всё военное ведомство в целом: армию, флот, ВВС, космические силы и морскую пехоту. Таким образом, глава Пентагона занимает более высокую и обобщающую позицию в структуре оборонного управления США.