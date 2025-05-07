Российские дроны заставили США пересмотреть расходы на военную технику

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Вашингтону приходится пересматривать расходы на военную технику из-за массового применения недорогих беспилотников, в том числе со стороны России. В интервью War on the Rocks он отметил, что дорогостоящую технику сегодня легко уничтожить дешёвыми дронами, и это ставит под сомнение прежнюю стратегию закупок.

По его словам, если Россия произвела около миллиона дронов за год, США не могут позволить себе покупать машины за миллионы долларов, которые может нейтрализовать дрон стоимостью 800.

Важно отметить, что министр армии США (Secretary of the Army) и глава Пентагона, то есть министр обороны США (Secretary of Defense), — это две разные должности, и их не следует путать. Министр армии курирует исключительно сухопутные войска и подчиняется министру обороны, который отвечает за всё военное ведомство в целом: армию, флот, ВВС, космические силы и морскую пехоту. Таким образом, глава Пентагона занимает более высокую и обобщающую позицию в структуре оборонного управления США.