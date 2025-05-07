«Сделала правильные выводы»: Врач объяснил, почему Аллегрова отказалась от концертов

Ирина Аллегрова, легенда российской эстрады, сознательно сократила свою концертную деятельность в последние годы. Как объяснила сама 73-летняя певица, возраст уже не позволяет выступать с прежней интенсивностью. Врач-геронтолог Юрий Конев подтверждает: после 70 лет организм неизбежно требует больше сил даже для привычной деятельности, а сценические нагрузки становятся особенно тяжёлыми.

«Всё больше сил после 70 лет уходит на поддержание имиджа. После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены — теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена – как наркотик. Редко кому удаётся трезво оценивать своё состояние. Некоторые пытаются обмануть время. Аллегрова трезво оценила ситуацию и сделала правильные выводы для себя», — объяснил медик «Абзацу».

Несмотря на сокращение выступлений, Аллегрова продолжает творческую работу — теперь она сосредоточилась на создании песен, преимущественно патриотической направленности. Этот выбор отражает её жизненную позицию: ещё в 2020 году, во время пандемии, певица добровольно ограничила контакты, а после начала СВО отказалась от масштабных концертов.

Карьерный путь Аллегровой — от участия в «Электроклубе» в 1980-х до 15 сольных альбомов — демонстрирует редкую творческую долговечность. Сегодня, осознанно отказываясь от активной гастрольной деятельности, она подаёт пример мудрого отношения к возрастным изменениям, сохраняя приверженность искусству в новых формах.