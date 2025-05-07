Минобороны Украины назвало вбросом новость о подрыве конструктора БПЛА Гуменного

Минобороны Украины назвало вбросом сообщение о ликвидации в Харькове Андрея Гуменного — одного из ключевых разработчиков украинских беспилотников. В ведомстве заявили, что аккаунт Рустема Умерова, в котором впервые появилась новость о подрыве конструктора и соболезнования его родным, — фейк.