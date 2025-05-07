Минобороны Украины назвало вбросом новость о подрыве конструктора БПЛА Гуменного
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Минобороны Украины назвало вбросом сообщение о ликвидации в Харькове Андрея Гуменного — одного из ключевых разработчиков украинских беспилотников. В ведомстве заявили, что аккаунт Рустема Умерова, в котором впервые появилась новость о подрыве конструктора и соболезнования его родным, — фейк.
«У министра нет официальных аккаунтов в Telegram», — говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Умерова сообщили, что главного конструктора авиационного научно-технического общества КНК Андрея Гуменного ликвидировали в Харькове. Проходила информация, что его подорвали в собственном автомобиле.