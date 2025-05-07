Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 15:25

Минобороны Украины назвало вбросом новость о подрыве конструктора БПЛА Гуменного

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Olha Solodenko

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ Olha Solodenko

Минобороны Украины назвало вбросом сообщение о ликвидации в Харькове Андрея Гуменного — одного из ключевых разработчиков украинских беспилотников. В ведомстве заявили, что аккаунт Рустема Умерова, в котором впервые появилась новость о подрыве конструктора и соболезнования его родным, — фейк.

«У министра нет официальных аккаунтов в Telegram», — говорится в сообщении.

В Харькове ликвидирован главный проектировщик украинских БПЛА Андрей Гуменной
В Харькове ликвидирован главный проектировщик украинских БПЛА Андрей Гуменной

Ранее украинские СМИ со ссылкой на Умерова сообщили, что главного конструктора авиационного научно-технического общества КНК Андрея Гуменного ликвидировали в Харькове. Проходила информация, что его подорвали в собственном автомобиле.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar