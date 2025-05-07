В Харькове ликвидирован главный проектировщик украинских БПЛА Андрей Гуменной
Умеров сообщил о гибели главного конструктора дронов ВСУ Гуменного и удалил пост
Фото с официального сайта предприятия, где работал Андрей Гуменной
В Харькове ликвидирован Андрей Гуменной — один из ключевых разработчиков украинских беспилотников. Взрывное устройство было заложено в его автомобиль — конструктор скончался на месте.
О гибели Гуменного, главного конструктора авиационного научно-технического общества КНК, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсетях, однако позже удалил этот пост.
Гуменной, специализировавшийся на БПЛА, имел прямое отношение к террористическим атакам на российские города. Других подробностей пока нет.
Ранее стало известно о ликвидации на фронте Василия Малковича, который был известен под позывным Хорват. Он являлся одним из основателей группировки «Правый сектор»*.
* Организация признана экстремистской и террористической, её деятельность запрещена на территории России.