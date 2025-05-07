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7 мая, 14:53
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В Харькове ликвидирован главный проектировщик украинских БПЛА Андрей Гуменной

Умеров сообщил о гибели главного конструктора дронов ВСУ Гуменного и удалил пост

Фото с официального сайта предприятия, где работал Андрей Гуменной

Фото с официального сайта предприятия, где работал Андрей Гуменной

В Харькове ликвидирован Андрей Гуменной — один из ключевых разработчиков украинских беспилотников. Взрывное устройство было заложено в его автомобиль — конструктор скончался на месте.

О гибели Гуменного, главного конструктора авиационного научно-технического общества КНК, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсетях, однако позже удалил этот пост.

Гуменной, специализировавшийся на БПЛА, имел прямое отношение к террористическим атакам на российские города. Других подробностей пока нет.

Российские бойцы одним ударом уничтожили два цеха по сборке БПЛА в районе Харькова
Российские бойцы одним ударом уничтожили два цеха по сборке БПЛА в районе Харькова

Ранее стало известно о ликвидации на фронте Василия Малковича, который был известен под позывным Хорват. Он являлся одним из основателей группировки «Правый сектор»*.

* Организация признана экстремистской и террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Марина Фещенко
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