Extra omnes: Начались выборы нового папы римского
В Сикстинской капелле начались выборы папы римского
Заключительная месса в соборе Святого Петра в Ватикане перед началом конклава. Фото © ТАСС/EPA
В Сикстинской капелле начались выборы нового папы римского: прозвучали слова extra omnes («все вон»), двери за 133 кардиналами закрылись и начался конклав.
Выбирать понтифика будут 133 кардинала в возрасте до 80 лет. Фразой extra omnes выборщиков, каждый из которых может претендовать на папский престол, отрезали от внешнего мира. В капелле отключена сотовая и прочая связь.
Сегодня же пройдёт первое голосование.
Напомним, что папа римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили понтифика 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Теперь Ватикан должен выбрать нового главу Римско-католической церкви, ранее учёные предположили, что следующий папа римский, скорее всего, возьмёт себе имя Лео или Иннокентий.