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7 мая, 15:59

Extra omnes: Начались выборы нового папы римского

В Сикстинской капелле начались выборы папы римского

Заключительная месса в соборе Святого Петра в Ватикане перед началом конклава. Фото © ТАСС/EPA

Заключительная месса в соборе Святого Петра в Ватикане перед началом конклава. Фото © ТАСС/EPA

В Сикстинской капелле начались выборы нового папы римского: прозвучали слова extra omnes («все вон»), двери за 133 кардиналами закрылись и начался конклав.

Выбирать понтифика будут 133 кардинала в возрасте до 80 лет. Фразой extra omnes выборщиков, каждый из которых может претендовать на папский престол, отрезали от внешнего мира. В капелле отключена сотовая и прочая связь.

Сегодня же пройдёт первое голосование.

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Напомним, что папа римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили понтифика 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Теперь Ватикан должен выбрать нового главу Римско-католической церкви, ранее учёные предположили, что следующий папа римский, скорее всего, возьмёт себе имя Лео или Иннокентий.

Александра Вишнякова
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