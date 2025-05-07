Страдающая от неизлечимой болезни Селин Дион может выступить на «Евровидении»

Канадская певица Селин Дион рассматривает возможность выступить на 69-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Базеле, Швейцария. Об этом информирует издание The Sun.

Исполнительные продюсеры Рето Перитц и Моритц Штадлер подтвердили проведение переговоров с представителями певицы, однако уточнили, что её появление на сцене пока не гарантировано из-за проблем со здоровьем.

«Мы узнаем только за несколько недель до выступления, чувствует ли она себя достаточно здоровой», — пояснили они.

Напомним, что популярная исполнительница страдает от неизлечимого заболевания, которое называется «синдром мышечной скованности».