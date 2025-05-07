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7 мая, 16:36

Страдающая от неизлечимой болезни Селин Дион может выступить на «Евровидении»

The Sun: Певица Селин Дион может выступить на конкурсе «Евровидение»

Селин Дион. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

Селин Дион. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

Канадская певица Селин Дион рассматривает возможность выступить на 69-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Базеле, Швейцария. Об этом информирует издание The Sun.

Исполнительные продюсеры Рето Перитц и Моритц Штадлер подтвердили проведение переговоров с представителями певицы, однако уточнили, что её появление на сцене пока не гарантировано из-за проблем со здоровьем.

«Мы узнаем только за несколько недель до выступления, чувствует ли она себя достаточно здоровой», — пояснили они.

Напомним, что популярная исполнительница страдает от неизлечимого заболевания, которое называется «синдром мышечной скованности».

Певица Адель разрыдалась при виде неизлечимо больной Селин Дион среди зрителей
Певица Адель разрыдалась при виде неизлечимо больной Селин Дион среди зрителей

Ранее сообщалось, что на 79-м году жизни скончался Колин Берри, известный британский радиоведущий. Он запомнился слушателям прежде всего как комментатор международного песенного конкурса «Евровидение», чьи репортажи звучали в Великобритании на протяжении 25 лет.

Ольга Сливченко
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