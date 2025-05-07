Страдающая от неизлечимой болезни Селин Дион может выступить на «Евровидении»
The Sun: Певица Селин Дион может выступить на конкурсе «Евровидение»
Селин Дион. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini
Канадская певица Селин Дион рассматривает возможность выступить на 69-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Базеле, Швейцария. Об этом информирует издание The Sun.
Исполнительные продюсеры Рето Перитц и Моритц Штадлер подтвердили проведение переговоров с представителями певицы, однако уточнили, что её появление на сцене пока не гарантировано из-за проблем со здоровьем.
«Мы узнаем только за несколько недель до выступления, чувствует ли она себя достаточно здоровой», — пояснили они.
Напомним, что популярная исполнительница страдает от неизлечимого заболевания, которое называется «синдром мышечной скованности».
Ранее сообщалось, что на 79-м году жизни скончался Колин Берри, известный британский радиоведущий. Он запомнился слушателям прежде всего как комментатор международного песенного конкурса «Евровидение», чьи репортажи звучали в Великобритании на протяжении 25 лет.