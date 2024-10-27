Певица Адель разрыдалась при виде неизлечимо больной Селин Дион среди зрителей

Британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкин) не сдержала слёз, увидев на своём концерте в Лас-Вегасе Селин Дион. Встретившись, они крепко обнялись, после чего толпа начала приветствовать аплодисментами «королеву мощных баллад».

Селин Дион растрогалась от реакции фанатов и самой Адель, после чего она тоже пустила слезу. Канадская певица болеет неизлечимым недугом под названием «синдром мышечной скованности». Адель является преданной фанаткой «канадской иконы», однако и сама Селин Дион также без ума от творчества британской исполнительницы.