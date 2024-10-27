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27 октября, 15:06

Певица Адель разрыдалась при виде неизлечимо больной Селин Дион среди зрителей

Британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкин) не сдержала слёз, увидев на своём концерте в Лас-Вегасе Селин Дион. Встретившись, они крепко обнялись, после чего толпа начала приветствовать аплодисментами «королеву мощных баллад».

Адель расплакалась, увидев Селин Дион. Видео © X / Adlele Stats

Селин Дион растрогалась от реакции фанатов и самой Адель, после чего она тоже пустила слезу. Канадская певица болеет неизлечимым недугом под названием «синдром мышечной скованности». Адель является преданной фанаткой «канадской иконы», однако и сама Селин Дион также без ума от творчества британской исполнительницы.

Ранее Селин Дион устроила презентацию в Нью-Йорке, показав фанатам документальный биографический фильм «Я — Селин Дион». Певица поделилась жуткими кадрами во время очередного приступа, которые происходят с ней из-за синдрома скованности мышц.

Адель отказала фанату на стадионе, но привела всех в восторг другой новостью
Адель отказала фанату на стадионе, но привела всех в восторг другой новостью
Обложка ©

X / Adele Stats

Владимир Озеров
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