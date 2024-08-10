"Я не могу выйти за тебя": Адель отказала фанату на стадионе, но привела всех в восторг другой новостью

Британская певица Адель объявила об официальной помолвке со спортивным агентом Ричем Полом, с которым они встречаются уже три года. Она сообщила об этом прямо во время концерта в Мюнхене, после того как один из фанатов сделал ей предложение руки и сердца, уточняет издание Radaronline.ru.

Во время выступления один из поклонников певицы перекричал шум толпы и спросил у Адель — выйдет ли она за него замуж. Та ответила, что это невозможно, потому что она уже помолвлена. После этого события стадион разразился ликованием.

"Я выйду за тебя замуж? Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж", — сказала поклоннику Адель.

Издание подчеркнуло, что певица выступала без помолвочного кольца на пальце. При этом в прошлом месяце её видели с большим аксессуаром, украшенным бриллиантом в форме жемчужины.