"Я не могу выйти за тебя": Адель отказала фанату на стадионе, но привела всех в восторг другой новостью
Адель на концерте в Мюнхене объявила, что выходит замуж за Рича Пола
Британская певица Адель объявила об официальной помолвке со спортивным агентом Ричем Полом, с которым они встречаются уже три года. Она сообщила об этом прямо во время концерта в Мюнхене, после того как один из фанатов сделал ей предложение руки и сердца, уточняет издание Radaronline.ru.
Во время выступления один из поклонников певицы перекричал шум толпы и спросил у Адель — выйдет ли она за него замуж. Та ответила, что это невозможно, потому что она уже помолвлена. После этого события стадион разразился ликованием.
"Я выйду за тебя замуж? Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж", — сказала поклоннику Адель.
Издание подчеркнуло, что певица выступала без помолвочного кольца на пальце. При этом в прошлом месяце её видели с большим аксессуаром, украшенным бриллиантом в форме жемчужины.
Ранее о таком же радостном событии сообщила другая всемирно знаменитая певица. Леди Гага объявила, что выходит замуж за предпринимателя Майкла Полански. Пара вместе уже четыре года. Артистка осчастливила поклонников этой новостью во время поездки на Олимпийские игры в Париже.
ТАСС / EPA / VICKIE FLORES, AP / Marcio Jose Sanchez