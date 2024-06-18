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18 июня, 13:26

Адель появилась на концерте в платье от Юдашкина, и теперь её хотят "отменить"

Продюсер Рудченко: Адель не "отменят" из-за платья от Дома моды Юдашкина

Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele

Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele

Британская певица Адель (Адель Эдкинс) выступила на концерте в Лас-Вегасе в платье от Дома моды Валентина Юдашкина. Некоторые фанаты осудили артистку за наряд от российского кутюрье. Продюсер Павел Рудченко оценил, ждёт ли Адель "отмена" после такого перформанса.

  • Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
    Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
  • Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
    Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
  • Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
    Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
  • Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
    Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
  • Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
    Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele

Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele

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"Я не думаю, что это скажется на карьере Адель. Это певица с мировым именем, не просто артист прошлого. Такого рода артисты диктуют тренды. То, что обратили на это внимание, — это очень хорошо. Культуру нельзя отменить. Она всегда выше политических интересов", — высказался Рудченко в беседе с NEWS.ru.

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Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни. Долгое время модельер боролся с раком, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже, его госпитализировали. Но врачи уже оказались бессильны. 15 июня на Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину.

Николай Рюмин
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