Адель появилась на концерте в платье от Юдашкина, и теперь её хотят "отменить"

Британская певица Адель (Адель Эдкинс) выступила на концерте в Лас-Вегасе в платье от Дома моды Валентина Юдашкина. Некоторые фанаты осудили артистку за наряд от российского кутюрье. Продюсер Павел Рудченко оценил, ждёт ли Адель "отмена" после такого перформанса.

"Я не думаю, что это скажется на карьере Адель. Это певица с мировым именем, не просто артист прошлого. Такого рода артисты диктуют тренды. То, что обратили на это внимание, — это очень хорошо. Культуру нельзя отменить. Она всегда выше политических интересов", — высказался Рудченко в беседе с NEWS.ru.