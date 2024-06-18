Адель появилась на концерте в платье от Юдашкина, и теперь её хотят "отменить"
Продюсер Рудченко: Адель не "отменят" из-за платья от Дома моды Юдашкина
Адель в платье от Дома моды Юдашкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele
Британская певица Адель (Адель Эдкинс) выступила на концерте в Лас-Вегасе в платье от Дома моды Валентина Юдашкина. Некоторые фанаты осудили артистку за наряд от российского кутюрье. Продюсер Павел Рудченко оценил, ждёт ли Адель "отмена" после такого перформанса.
"Я не думаю, что это скажется на карьере Адель. Это певица с мировым именем, не просто артист прошлого. Такого рода артисты диктуют тренды. То, что обратили на это внимание, — это очень хорошо. Культуру нельзя отменить. Она всегда выше политических интересов", — высказался Рудченко в беседе с NEWS.ru.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни. Долгое время модельер боролся с раком, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже, его госпитализировали. Но врачи уже оказались бессильны. 15 июня на Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину.