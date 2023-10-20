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20 октября, 09:41

"Была пограничной алкоголичкой": Адель призналась, что бросила пить и уже скучает по спиртному

Певица Адель рассказала, что бросила алкоголь более трёх месяцев назад

<p>Обложка © ТАСС / ЕРА / VICKIE FLORES</p>

Обложка © ТАСС / ЕРА / VICKIE FLORES

Британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) рассказала, что бросила пить и живёт в трезвости уже более трёх месяцев.

"Знаете, я давно бросила пить. Может быть, три с половиной месяца назад", цитирует её The Independent.

Однако новая жизнь, призналась артистка, не вызвала у неё восторга и оказалась скучной. Она призналась, что в 20 лет "буквально была пограничной алкоголичкой", чего ей не хватает. Певица завидует тем, кто может наслаждаться своим "Виски сауэр".

По словам Адель, к спиртному она пристрастилась во время пандемии ковида и вызванного ею карантина. Тогда она могла выпить четыре бутылки вина до 11:00.

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Лайф показывал, как Адель в ходе выступления в американском Лас-Вегасе пригрозила зрителям пистолетом, стреляющим футболками, — T-shirt gun. Она призвала фанатов не кидать никаких предметов на сцену.

Матвей Константинов
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