"Была пограничной алкоголичкой": Адель призналась, что бросила пить и уже скучает по спиртному

Британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) рассказала, что бросила пить и живёт в трезвости уже более трёх месяцев.

"Знаете, я давно бросила пить. Может быть, три с половиной месяца назад", — цитирует её The Independent.

Однако новая жизнь, призналась артистка, не вызвала у неё восторга и оказалась скучной. Она призналась, что в 20 лет "буквально была пограничной алкоголичкой", чего ей не хватает. Певица завидует тем, кто может наслаждаться своим "Виски сауэр".

По словам Адель, к спиртному она пристрастилась во время пандемии ковида и вызванного ею карантина. Тогда она могла выпить четыре бутылки вина до 11:00.