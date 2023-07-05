Певица Адель вышла на сцену с ружьём, чтобы приструнить фанатов
Британская певица Адель в ходе выступления в Лас-Вегасе пригрозила зрителям стреляющим футболками пистолетом (T-shirt gun) и призвала не кидать никаких предметов на сцену. Об этом сообщает Variety.
"Перестаньте бросать вещи в артистов. Я предупреждаю вас. Посмейте хоть что-нибудь в меня бросить — и я вас застрелю!" — пошутила артистка.
Адель пригрозила зрителям пистолетом, стреляющим футболками. Видео © Twitter / Pop Crave
Причиной такого предупреждения послужили участившиеся случаи швыряния на сцену самых разных вещей. Так, фанат кинул смартфон в американскую певицу Биби Рексу, после чего ей пришлось накладывать швы. А Пинк на концерте "получила в подарок" от преданного фаната прах его матери.
Кадр видео Twitter / Pop Crave