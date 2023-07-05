Певица Адель вышла на сцену с ружьём, чтобы приструнить фанатов

Британская певица Адель в ходе выступления в Лас-Вегасе пригрозила зрителям стреляющим футболками пистолетом (T-shirt gun) и призвала не кидать никаких предметов на сцену. Об этом сообщает Variety.

"Перестаньте бросать вещи в артистов. Я предупреждаю вас. Посмейте хоть что-нибудь в меня бросить — и я вас застрелю!" — пошутила артистка.