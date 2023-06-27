Пинк на концерте "получила в подарок" от преданного фаната прах его матери
Фанат на концерте Пинк в Лондоне бросил на сцену пакет с прахом своей матери
Один из поклонников на концерте американской певицы Пинк подбросил пакет с прахом своей матери на сцену во время выступления артистки на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне.
Пинк "получила в подарок" от преданного фаната прах его матери. Видео © Twitter / @PhoenixCNE_News
Инцидент произошёл в момент, когда исполнительница пела песню Just like a pill. Один из зрителей неожиданно кинул к ногам Пинк небольшой мешок, в котором оказался прах матери одного из фанатов. Певица приостановила выступление, подняла "подарок поклонника" и с улыбкой произнесла: "Даже не знаю, как на это реагировать".
А накануне Элтон Джон в рамках прощального тура дал последний концерт в Британии. Прощальный концерт был завершён песней Rocket Man под залпы яркого фейерверка.
Twitter / PhoenixCNE_News