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27 июня, 12:57

Пинк на концерте "получила в подарок" от преданного фаната прах его матери

Фанат на концерте Пинк в Лондоне бросил на сцену пакет с прахом своей матери

Один из поклонников на концерте американской певицы Пинк подбросил пакет с прахом своей матери на сцену во время выступления артистки на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне.

Пинк "получила в подарок" от преданного фаната прах его матери. Видео © Twitter / @PhoenixCNE_News

Инцидент произошёл в момент, когда исполнительница пела песню Just like a pill. Один из зрителей неожиданно кинул к ногам Пинк небольшой мешок, в котором оказался прах матери одного из фанатов. Певица приостановила выступление, подняла "подарок поклонника" и с улыбкой произнесла: "Даже не знаю, как на это реагировать".

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А накануне Элтон Джон в рамках прощального тура дал последний концерт в Британии. Прощальный концерт был завершён песней Rocket Man под залпы яркого фейерверка.

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Twitter / PhoenixCNE_News

Ирина Фальке
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