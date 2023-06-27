Пинк на концерте "получила в подарок" от преданного фаната прах его матери

Один из поклонников на концерте американской певицы Пинк подбросил пакет с прахом своей матери на сцену во время выступления артистки на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне.

Пинк "получила в подарок" от преданного фаната прах его матери. Видео © Twitter / @PhoenixCNE_News

Инцидент произошёл в момент, когда исполнительница пела песню Just like a pill. Один из зрителей неожиданно кинул к ногам Пинк небольшой мешок, в котором оказался прах матери одного из фанатов. Певица приостановила выступление, подняла "подарок поклонника" и с улыбкой произнесла: "Даже не знаю, как на это реагировать".