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Регион
7 мая, 17:34

Посольство США в Грузии предупредило о возможных взрывах в трёх ТЦ Тбилиси

СГБ Грузии назвала ложными предупреждения США о возможных взрывах в ТЦ Тбилиси

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsenie Krasnevsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsenie Krasnevsky

Посольство США в Грузии выпустило предупреждение о потенциальной террористической угрозе в нескольких торговых центрах Тбилиси. Речь идёт о моллах East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall.

«Региональное управление безопасности посольства в Тбилиси рекомендовало всем сотрудникам избегать этих мест до особого распоряжения. Пожалуйста, следите за местными новостями для получения обновлений. Мы направим дополнительную информацию, когда она появится», — говорится в сообщении посольства.

Служба госбезопасности Грузии, в свою очередь, заявила, что сообщения об угрозе взрывов в трёх крупных торговых центрах Тбилиси не соответствуют действительности. Ведомство обратилась к иностранным дипломатическим представительствам с просьбой учитывать специфику работы грузинских спецслужб, быть внимательными в своих публичных высказываниях и координировать заявления с соответствующими органами.

Ранее сообщалось, что на территории вещевого рынка в центре Тбилиси произошёл сильный пожар. Известно, что это место крайне популярно среди туристов, которые приезжают в Грузию.

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Наталья Демьянова
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