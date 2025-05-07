Посольство США в Грузии предупредило о возможных взрывах в трёх ТЦ Тбилиси

Посольство США в Грузии выпустило предупреждение о потенциальной террористической угрозе в нескольких торговых центрах Тбилиси. Речь идёт о моллах East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall.

«Региональное управление безопасности посольства в Тбилиси рекомендовало всем сотрудникам избегать этих мест до особого распоряжения. Пожалуйста, следите за местными новостями для получения обновлений. Мы направим дополнительную информацию, когда она появится», — говорится в сообщении посольства.

Служба госбезопасности Грузии, в свою очередь, заявила, что сообщения об угрозе взрывов в трёх крупных торговых центрах Тбилиси не соответствуют действительности. Ведомство обратилась к иностранным дипломатическим представительствам с просьбой учитывать специфику работы грузинских спецслужб, быть внимательными в своих публичных высказываниях и координировать заявления с соответствующими органами.