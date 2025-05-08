Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 22:01

США досрочно запускают серийное производство термоядерной бомбы B61-13

США запускают производство новой термоядерной бомбы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

США запускают производство новой термоядерной бомбы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Американский ВПК намерен уже в мае 2025 года запустить серийное производство новой версии термоядерной авиабомбы B61-13. Изначально к созданию этой модификации планировалось приступить лишь спустя год. Об этом заявила врио руководителя Нацуправления ядерной безопасности (НУЯБ) при Минэнерго США Тереза Роббинс.

По её словам, подготовка к выпуску находится на финальной стадии. B61-13 станет очередным звеном в обновлённой линейке ядерных вооружений, ориентированной на интеграцию с современными средствами доставки.

«НУЯБ ожидает, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного», — отметила Роббинс на слушаниях в комитете по вооружённым силам Палаты представителей.

В США назвали российское оружие «убийцей» атомных авианосцев и катастрофой для НАТО
В США назвали российское оружие «убийцей» атомных авианосцев и катастрофой для НАТО

А ранее Пентагон заключил контракты на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния». Сделки общей стоимостью до 18,4 миллиарда долларов подписаны с корпорацией General Dynamics и компанией Huntington Ingalls.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar