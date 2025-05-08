США досрочно запускают серийное производство термоядерной бомбы B61-13
США запускают производство новой термоядерной бомбы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo
Американский ВПК намерен уже в мае 2025 года запустить серийное производство новой версии термоядерной авиабомбы B61-13. Изначально к созданию этой модификации планировалось приступить лишь спустя год. Об этом заявила врио руководителя Нацуправления ядерной безопасности (НУЯБ) при Минэнерго США Тереза Роббинс.
По её словам, подготовка к выпуску находится на финальной стадии. B61-13 станет очередным звеном в обновлённой линейке ядерных вооружений, ориентированной на интеграцию с современными средствами доставки.
«НУЯБ ожидает, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного», — отметила Роббинс на слушаниях в комитете по вооружённым силам Палаты представителей.
А ранее Пентагон заключил контракты на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния». Сделки общей стоимостью до 18,4 миллиарда долларов подписаны с корпорацией General Dynamics и компанией Huntington Ingalls.