США досрочно запускают серийное производство термоядерной бомбы B61-13

Американский ВПК намерен уже в мае 2025 года запустить серийное производство новой версии термоядерной авиабомбы B61-13. Изначально к созданию этой модификации планировалось приступить лишь спустя год. Об этом заявила врио руководителя Нацуправления ядерной безопасности (НУЯБ) при Минэнерго США Тереза Роббинс.

По её словам, подготовка к выпуску находится на финальной стадии. B61-13 станет очередным звеном в обновлённой линейке ядерных вооружений, ориентированной на интеграцию с современными средствами доставки.

«НУЯБ ожидает, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного», — отметила Роббинс на слушаниях в комитете по вооружённым силам Палаты представителей.