Пентагон выделил $18,4 млрд на новые атомные подлодки типа «Вирджиния»

В Соединённых Штатах заключены контракты на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния». Об этом сообщили в Пентагоне.

Контракты общей стоимостью до 18,4 миллиарда долларов заключены с корпорацией General Dynamics и компанией Huntington Ingalls. Финансирование обеспечит создание новейших образцов военно-морской техники.