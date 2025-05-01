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1 мая, 04:22

Пентагон выделил $18,4 млрд на новые атомные подлодки типа «Вирджиния»

В Соединённых Штатах заключены контракты на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния». Об этом сообщили в Пентагоне.

Контракты общей стоимостью до 18,4 миллиарда долларов заключены с корпорацией General Dynamics и компанией Huntington Ingalls. Финансирование обеспечит создание новейших образцов военно-морской техники.

«General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls получают контракты на оплату расходов плюс поощрительное вознаграждение с потолками и модификации контрактов на строительство двух подводных лодок класса «Вирджиния», — говорится в официальном заявлении ведомства.

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Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Антон Голыбин
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