Пентагон выделил $18,4 млрд на новые атомные подлодки типа «Вирджиния»
В Соединённых Штатах заключены контракты на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния». Об этом сообщили в Пентагоне.
Контракты общей стоимостью до 18,4 миллиарда долларов заключены с корпорацией General Dynamics и компанией Huntington Ingalls. Финансирование обеспечит создание новейших образцов военно-морской техники.
«General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls получают контракты на оплату расходов плюс поощрительное вознаграждение с потолками и модификации контрактов на строительство двух подводных лодок класса «Вирджиния», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Ранее США заключили соглашение с Киевом по добыче природных ресурсов на территории Украины, включая нефть, природный газ и алюминий. По словам американского президента Дональда Трампа, договорённость по редкоземельным металлам позволит Вашингтону получить свыше 350 миллиардов долларов.
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