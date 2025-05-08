Трамп готовится сделать важное заявление в четверг — NYT

Американский лидер Дональд Трамп может объявить о заключении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией уже 8 мая. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на три информированных источника.

«Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией», — цитирует издание одного из инсайдеров.

Детали предполагаемого соглашения источники газеты не раскрыли.