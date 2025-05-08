Трамп готовится сделать важное заявление в четверг — NYT
NYT: Трамп готовится объявить о торговой сделке с Великобританией
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The Whtie House
Американский лидер Дональд Трамп может объявить о заключении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией уже 8 мая. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на три информированных источника.
«Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией», — цитирует издание одного из инсайдеров.
Детали предполагаемого соглашения источники газеты не раскрыли.
Ранее стало известно о планах Великобритании заключить крупную сделку с Евросоюзом по торговле оружием. Это соглашение позволит британским оружейным компаниям участвовать в новом оборонном фонде ЕС размером 150 миллиардов евро.