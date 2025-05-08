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8 мая, 02:57

Трамп готовится сделать важное заявление в четверг — NYT

NYT: Трамп готовится объявить о торговой сделке с Великобританией

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The Whtie House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The Whtie House

Американский лидер Дональд Трамп может объявить о заключении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией уже 8 мая. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на три информированных источника.

«Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией», — цитирует издание одного из инсайдеров.

Детали предполагаемого соглашения источники газеты не раскрыли.

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Ранее стало известно о планах Великобритании заключить крупную сделку с Евросоюзом по торговле оружием. Это соглашение позволит британским оружейным компаниям участвовать в новом оборонном фонде ЕС размером 150 миллиардов евро.

Антон Голыбин
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