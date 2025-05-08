Названы самые популярные безвизовые направления у россиян на 2025 год

Более половины (52%) всех зарубежных авиабилетов, забронированных россиянами на весну и лето 2025 года, приходится на 10 стран, куда гражданам РФ не нужна виза, — Узбекистан, Турцию, Армению, Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Южную Корею, Сербию, Черногорию и Шри-Ланку. Об этом сообщает «Газета.ru».

Условия въезда и безвизового пребывания в этих странах различаются. Для большинства достаточно действующего загранпаспорта. В Армению и Белоруссию можно въехать даже по внутреннему российскому паспорту. Продолжительность безвизового пребывания варьируется от 15-30 дней (Узбекистан, Сербия, Черногория, Шри-Ланка) до 60-90 дней (Турция, ОАЭ, Южная Корея). В Южную Корею при этом требуется оформить электронное разрешение K-ETA. Самые длительные сроки безвизового пребывания предлагают Армения (до 6 месяцев в год) и Грузия (до 360 дней).

Для большинства этих направлений выгоднее всего бронировать авиабилеты заранее. Оптимальные сроки сильно зависят от конкретной страны и сезона, но общая тенденция — планировать летние поездки за несколько месяцев, а весенние — за 1-3 месяца до вылета. Например, в Турцию на весну выгодно лететь, купив билет за 20-70 дней, а на лето — за 20-40 дней. В Армению и Черногорию на лето лучше бронировать минимум за три месяца, а в Грузию или Белоруссию — за два месяца и раньше. В ОАЭ, Южную Корею, Сербию и Шри-Ланку оптимальные окна покупки также лежат в диапазоне от нескольких недель до нескольких месяцев до даты вылета.