Названы самые популярные безвизовые направления у россиян на 2025 год
«Газета.ru»: Граждане РФ купили 52% перелётов в Грузию, Армению, ОАЭ и Сербию
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Более половины (52%) всех зарубежных авиабилетов, забронированных россиянами на весну и лето 2025 года, приходится на 10 стран, куда гражданам РФ не нужна виза, — Узбекистан, Турцию, Армению, Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Южную Корею, Сербию, Черногорию и Шри-Ланку. Об этом сообщает «Газета.ru».
Условия въезда и безвизового пребывания в этих странах различаются. Для большинства достаточно действующего загранпаспорта. В Армению и Белоруссию можно въехать даже по внутреннему российскому паспорту. Продолжительность безвизового пребывания варьируется от 15-30 дней (Узбекистан, Сербия, Черногория, Шри-Ланка) до 60-90 дней (Турция, ОАЭ, Южная Корея). В Южную Корею при этом требуется оформить электронное разрешение K-ETA. Самые длительные сроки безвизового пребывания предлагают Армения (до 6 месяцев в год) и Грузия (до 360 дней).
Для большинства этих направлений выгоднее всего бронировать авиабилеты заранее. Оптимальные сроки сильно зависят от конкретной страны и сезона, но общая тенденция — планировать летние поездки за несколько месяцев, а весенние — за 1-3 месяца до вылета. Например, в Турцию на весну выгодно лететь, купив билет за 20-70 дней, а на лето — за 20-40 дней. В Армению и Черногорию на лето лучше бронировать минимум за три месяца, а в Грузию или Белоруссию — за два месяца и раньше. В ОАЭ, Южную Корею, Сербию и Шри-Ланку оптимальные окна покупки также лежат в диапазоне от нескольких недель до нескольких месяцев до даты вылета.
Однако при покупке билетов можно порой нарваться на аферистов. Ранее Life.ru рассказывал, как распознать мошенника, который норовит испортить вам весь ваш долгожданный отдых, украв деньги за авиабилет. Чем привлекательнее выглядит цена, тем выше вероятность обмана.