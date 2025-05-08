Автобус с российскими туристами перевернулся на Кубе

Автобус с туристами из России попал в ДТП на Кубе. Авария произошла ещё 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде, провинция Матансас. В результате инцидента серьёзные травмы получил один пассажир, его госпитализировали. Об этом сообщили в российском посольстве.

«Находимся в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией. Готовы при необходимости оказать содействие по консульской линии», — добавили в диппредставительстве.

Находившийся в автобусе российский турист рассказал «Московской газете», что сначала транспортное средство съехало на обочину, проехало так около 150 метров, а затем протаранило забор и перевернулось. Не исключено, что водитель мог уснуть за рулём. Травмы получила одна женщина, остальные восемь туристов отделались ушибами, утверждает очевидец.

Туроператор PEGAS Touristik подтвердил информацию о случившемся и сообщил, что причины аварии выясняются.