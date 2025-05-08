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8 мая, 06:40

Концерт группы «Любэ» перенесли из-за болезни Расторгуева

Николай Расторгуев. Обложка © VK / «Любэ»

Николай Расторгуев. Обложка © VK / «Любэ»

Концерт группы «Любэ», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пришлось отложить, сообщается в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».

Согласно информации, выступление, запланированное на 7 мая в Москве, не состоится из-за состояния здоровья лидера группы Николая Расторгуева. Организаторы уточнили, что шоу перенесли на 28 мая 2025 года, а ранее приобретённые билеты останутся действительными.

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Тем временем Ирина Аллегрова, легенда российской эстрады, сознательно сократила свою концертную деятельность в последние годы. Как объяснила сама 73-летняя певица, возраст уже не позволяет выступать с прежней интенсивностью. Врач подтверждает: после 70 лет организм неизбежно требует больше сил даже для привычной деятельности, а сценические нагрузки становятся особенно тяжёлыми.

Оксана Попова
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