Не в Москве: Назван регион России, где продают самое дорогое мороженое

Наиболее высокие цены на мороженое в России зафиксированы в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине. Самые же низкие цены на этот десерт наблюдаются в Мордовии, Чечне и Ингушетии. Такие данные предоставляет РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

В Мурманской области порция сливочного мороженого весом 70 граммов в марте стоила в среднем 109,3 рубля, что является самым высоким показателем по стране. Чукотка также отличилась высокой ценой – 100,4 рубля за порцию. В пятерку регионов с самым дорогим мороженым вошли также Сахалинская область (89,4 рубля), Камчатский край (85,5 рубля) и Адыгея (79,8 рубля).

Наиболее доступным мороженое оказалось в Ингушетии, где порция стоила всего 25,2 рубля. В Чечне цена составила 33,9 рубля, в Мордовии – 41,8 рубля. Также низкие цены зафиксированы в Волгоградской (42 рубля) и Саратовской (43 рубля) областях.

В крупных городах федерального значения цены на мороженое расположились следующим образом: Москва – 74,7 рубля, Санкт-Петербург – 70,1 рубля, Севастополь – 64 рубля. Средняя цена порции лакомства по России в марте составила 60,3 рубля.