Не в Москве: Назван регион России, где продают самое дорогое мороженое
Росстат: Самое дорогое мороженое в России продаётся в Мурманской области
Мороженое. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Наиболее высокие цены на мороженое в России зафиксированы в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине. Самые же низкие цены на этот десерт наблюдаются в Мордовии, Чечне и Ингушетии. Такие данные предоставляет РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.
В Мурманской области порция сливочного мороженого весом 70 граммов в марте стоила в среднем 109,3 рубля, что является самым высоким показателем по стране. Чукотка также отличилась высокой ценой – 100,4 рубля за порцию. В пятерку регионов с самым дорогим мороженым вошли также Сахалинская область (89,4 рубля), Камчатский край (85,5 рубля) и Адыгея (79,8 рубля).
Наиболее доступным мороженое оказалось в Ингушетии, где порция стоила всего 25,2 рубля. В Чечне цена составила 33,9 рубля, в Мордовии – 41,8 рубля. Также низкие цены зафиксированы в Волгоградской (42 рубля) и Саратовской (43 рубля) областях.
В крупных городах федерального значения цены на мороженое расположились следующим образом: Москва – 74,7 рубля, Санкт-Петербург – 70,1 рубля, Севастополь – 64 рубля. Средняя цена порции лакомства по России в марте составила 60,3 рубля.
Ранее винодел назвал минимальную цену качественного российского вина. По его мнению, хороший напиток должен стоить от 500 рублей. Более дешёвое вино тоже можно пить, но оно не будет таким же вкусным и ароматным.