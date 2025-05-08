Астролог рассказал, как распознать кармическую связь между вами и вашим партнёром

Определить, существует ли кармическая связь между партнёрами, можно с помощью нумерологии, анализируя их даты рождения. Об этом рассказал «Москве 24» астролог и нумеролог Олег Персидский.

По его словам, кармические отношения представляют собой особую форму глубокой связи, призванную способствовать духовному росту людей, исцелению прошлых травм или завершению незавершённых дел из предыдущих воплощений. Такие союзы часто отличаются интенсивностью и сильной эмоциональной насыщенностью, порой бывают непростыми, но всегда несут важный смысл для обоих участников.

Первый способ выявить кармическую связь – рассчитать «число жизненного пути». Нужно последовательно складывать все цифры в дате рождения человека, пока не получится однозначное число. Например, для даты 15.03.1983 расчет будет выглядеть так: 1+5+0+3+1+9+8+3 = 30, затем 3+0 = 3. Если числа жизненного пути у партнёров совпадают (как в примере, где у обоих получилось 3), это указывает на очень глубокую, в том числе кармическую, связь. Нумеролог также отметил, что на кармические отношения могут указывать комбинации чисел 1 и 9, а также 4 и 6.

Второй метод – сложить цифры дат рождения обоих партнёров вместе и привести итоговую сумму к однозначному числу. Например, если сумма цифр даты рождения одного партнёра – 30, а другого – 31, их общая сумма составит 61, которая сводится к 7 (6+1). По словам Персидского, числа 1, 7 и 9, полученные таким образом, часто указывают на кармические связи, связанные с духовным поиском истины и прохождением кармических уроков. Число 6 также несёт важное значение – оно говорит о глубокой эмоциональной связи, которая может быть как кармической, так и просто очень важной для обоих.

Еще один признак кармической связи – наличие повторяющихся цифр или одинаковых элементов в самих датах рождения партнеров. К примеру, если оба родились в один и тот же день месяца (например, 15-го) или в их датах присутствует одна и та же цифра.

«Иногда кармические отношения возникают между людьми, чья разница в возрасте составляет определенные числа. Например, 7, 9 или 12 лет. Эти числа могут усиливать связь между партнёрами», — заключил эксперт.