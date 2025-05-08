Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 11:09

Родные раненых бойцов СВО смогут бесплатно сопровождать их на реабилитацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Для членов семей военнослужащих, участвовавших в СВО и нуждающихся в реабилитации, введено право на бесплатное сопровождение в санаториях и ведомственных учреждениях. Такое положение утверждено указом президента России Владимира Путина. Родственникам будет предоставляться бесплатная путёвка, включающая услуги по размещению и питанию, для совместного пребывания с бойцами в учреждениях, подведомственных федеральным органам.

Новые социальные гарантии, утверждённые указом, касаются не только семей военнослужащих. Их действие распространяется на близких бойцов Росгвардии и участников добровольческих формирований, а также на родных сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, СК, выполняющих задачи в зоне СВО.

Героев СВО встретили бурными аплодисментами на репетиции Парада Победы в Москве
Героев СВО встретили бурными аплодисментами на репетиции Парада Победы в Москве

Ранее стало известно о подготовке законопроекта, направленного на поддержку участников СВО. Для них будут предусмотрены налоговые льготы по транспортному и земельному налогу. Льготы также будут распространяться и на их семьи.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar