Родные раненых бойцов СВО смогут бесплатно сопровождать их на реабилитацию

Для членов семей военнослужащих, участвовавших в СВО и нуждающихся в реабилитации, введено право на бесплатное сопровождение в санаториях и ведомственных учреждениях. Такое положение утверждено указом президента России Владимира Путина. Родственникам будет предоставляться бесплатная путёвка, включающая услуги по размещению и питанию, для совместного пребывания с бойцами в учреждениях, подведомственных федеральным органам.

Новые социальные гарантии, утверждённые указом, касаются не только семей военнослужащих. Их действие распространяется на близких бойцов Росгвардии и участников добровольческих формирований, а также на родных сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, СК, выполняющих задачи в зоне СВО.