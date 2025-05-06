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6 мая, 18:32

Героев СВО встретили бурными аплодисментами на репетиции Парада Победы в Москве

Mash показал, как москвичи встретили участников СВО на репетиции Парада Победы

Сегодня на Красной площади состоялась предпоследняя репетиция Парада Победы. Горожане и туристы аплодисментами встретили колонны из участников специальной военной операции на Украине, скандируя «Россия! Россия!». Об этом сообщает Mash.

В Москве встретили участников СВО. Видео © Telegram/ Mash

Колонна ветеранов СВО также пройдёт торжественным маршем по Красной площади 9 мая.

Ранее в Москве отрепетировали воздушную часть Парада Победы. Над городом пролетели истребители, пилоты отработали манёвры, строевые пролёты и «нарисовали» в небе российский триколор. Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 7 мая в 10 утра.

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Life.ru

Полина Никифорова
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