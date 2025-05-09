Защитить ветеранов и правду: Матвиенко высказалась о долге современного поколения россиян
Матвиенко: Главный долг россиян сегодня – защитить ветеранов и правду о Победе
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к россиянам по случаю с Дня Победы. Она акцентировала внимание на двух ключевых задачах современности: всесторонней заботе о ветеранах и бескомпромиссной защите исторической правды о Великой Отечественной войне.
«Мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге героев Великой Отечественной войны — самоотверженных борцов с немецко-фашистскими захватчиками, воинов-освободителей, разрушивших оковы, в которые гитлеровцы и их союзники заключили европейские государства», — передаёт её слова пресс-служба Совфеда.
Она подчеркнула, что россияне всегда будут чтить самопожертвование и стойкость поколения, вынесшего на своих плечах тяжелейшие испытания войны.
По словам Матвиенко, долг каждого из нас – не только окружить ныне живущих ветеранов максимальным вниманием и заботой, но и сделать всё, чтобы их колоссальные жертвы не оказались напрасными, а завоевания не были принижены или забыты.
Она призвала быть непримиримыми к любым попыткам возрождения или оправдания нацистской идеологии. Матвиенко убеждена: лучшая благодарность героям войны – это наше единство в отстаивании подлинной истории Победы.
Для миллионов людей 9 мая 1945 года остается днём, объединяющим триумф Победы и скорбь о невосполнимых потерях. Эта священная и горькая дата навсегда вписана в национальную память России и народов, плечом к плечу сражавшихся с врагом, заключила Матвиенко.
Ранее спикер Совета Федерации осудила решение немецких властей запретить использование Георгиевских лент и других символов Победы во время шествия «Бессмертного полка» в Берлине. По её словам, Германия всё дальше отходит от признания итогов Великой Отечественной войны.