Защитить ветеранов и правду: Матвиенко высказалась о долге современного поколения россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к россиянам по случаю с Дня Победы. Она акцентировала внимание на двух ключевых задачах современности: всесторонней заботе о ветеранах и бескомпромиссной защите исторической правды о Великой Отечественной войне.

«Мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге героев Великой Отечественной войны — самоотверженных борцов с немецко-фашистскими захватчиками, воинов-освободителей, разрушивших оковы, в которые гитлеровцы и их союзники заключили европейские государства», — передаёт её слова пресс-служба Совфеда.

Она подчеркнула, что россияне всегда будут чтить самопожертвование и стойкость поколения, вынесшего на своих плечах тяжелейшие испытания войны.

По словам Матвиенко, долг каждого из нас – не только окружить ныне живущих ветеранов максимальным вниманием и заботой, но и сделать всё, чтобы их колоссальные жертвы не оказались напрасными, а завоевания не были принижены или забыты.

Она призвала быть непримиримыми к любым попыткам возрождения или оправдания нацистской идеологии. Матвиенко убеждена: лучшая благодарность героям войны – это наше единство в отстаивании подлинной истории Победы.