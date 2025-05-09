Трамп хочет повысить налоги для богатых почти до 40%

Президент США Дональд Трамп предложил повысить налоговую ставку для самых состоятельных граждан до 39,6 процента, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно инициативе, новая ставка будет применяться к доходам от 2,5 миллиона долларов в год для физических лиц и от 5 миллионов — для семейных пар. Ожидается, что мера принесёт бюджету дополнительно 67,3 миллиарда долларов в течение ближайших десяти лет.

В США налоговая система считается довольно жёсткой, однако уровень налогов зависит от дохода, штата проживания и источника дохода. Федеральный подоходный налог для физических лиц имеет прогрессивную шкалу — от 10% до 37%, причём максимальная ставка применяется к доходам выше примерно 578 тысяч долларов в год для одиночек и 693 тысяч долларов для семей. Дополнительно к федеральному налогу применяются налоги штатов. Они сильно различаются: например, в Калифорнии максимальная ставка достигает 13,3%, а в штатах вроде Флориды, Техаса и Невады подоходный налог отсутствует вовсе.