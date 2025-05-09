«130 километров за ночь»: Ветеран ВОВ рассказал, как повторил подвиг Суворова в 1945 году

Ветеран Великой Отечественной войны Семён Люлько в эфире телеканала «Звезда» вспомнил о славном боевом пути. Как оказалось, в 1945 году его 301 полк повторил подвиг великого русского полководца Александра Суворова, зайдя к врагу в тыл через Альпы.

«Это тяжелейшая дорога — горно-лесистая местность, а мы все были в полном вооружении — до 50 килограмм каждый. Мне было 19 лет. Разговаривать только тихо нужно было, шёпотом. Курить запретили. Самолеты над нами летели. Нас направили в тыл Вены. И мы прошли всю ночь, 130 километров», — отметил ветеран.

Чтобы остановить продвижение советских войск, немецкое командование выбросило десант. Однако фашисты были разгромлены. Сам Люлько также участвовал в штурме Будапешта, Праги и Вены.