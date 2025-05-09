«130 километров за ночь»: Ветеран ВОВ рассказал, как повторил подвиг Суворова в 1945 году
Ветеран Люлько рассказал о своём подвиге в годы Великой Отечественной войны
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Ветеран Великой Отечественной войны Семён Люлько в эфире телеканала «Звезда» вспомнил о славном боевом пути. Как оказалось, в 1945 году его 301 полк повторил подвиг великого русского полководца Александра Суворова, зайдя к врагу в тыл через Альпы.
«Это тяжелейшая дорога — горно-лесистая местность, а мы все были в полном вооружении — до 50 килограмм каждый. Мне было 19 лет. Разговаривать только тихо нужно было, шёпотом. Курить запретили. Самолеты над нами летели. Нас направили в тыл Вены. И мы прошли всю ночь, 130 километров», — отметил ветеран.
Чтобы остановить продвижение советских войск, немецкое командование выбросило десант. Однако фашисты были разгромлены. Сам Люлько также участвовал в штурме Будапешта, Праги и Вены.
Ранее 100-летний ветеран Великой Отечественной рассказал, что обязательно сделает после окончания СВО. Он обещал выпить 100 грамм за Победу Армии России. Акмаль Акрамов из Ташкента отметил, что внимательно следит за продвижением ВС РФ.