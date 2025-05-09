Гимнастка Веденеева вернула российское гражданство и намерена стать тренером

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) дал разрешение на смену гражданства бывшей гимнастке Екатерине Веденеевой. Об этом стало известно из сообщения на сайте организации.

30-летняя Веденеева, которая с 2018 года представляла Словению, снова стала гражданкой России. В тексте она упоминается как судья.

Сегодня, 9 мая, гимнастка сама сообщила в социальной сети о решении завершить спортивную карьеру и начать тренерскую деятельность.

«Я сделала в гимнастике и для гимнастики больше, чем могла представить и мечтать, я отдала всю душу и сердце этому виду спорта. Гимнастика однажды — гимнастика навсегда. Я начинаю новую, не менее интересную главу своей жизни в качестве тренера и судьи. Надеюсь, наш теперь уже тренерский тандем с Еленой Александровной Дрожановой (бывший тренер Веденеевой. — Прим. Life.ru) подарит миру новых красивых гимнасток», — поделилась спортсменка.