Гимнастке Листуновой не дали нейтральный статус из-за фото на параде Победы

Международная федерация гимнастики (FIG) не предоставила российской 19-летней олимпийской чемпионке Виктории Листуновой нейтральный статус, потому что функционеры нашли у неё фотографию с парада Победы на 9 Мая. Об этом рассказал в беседе с «Матч ТВ» её партнёр по сборной Даниел Маринов.

В понедельник в Новогорске у спортсменов прошла встреча с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Японец побеседовал с членами российских сборных по спортивной и художественной гимнастике.

«На встрече с Ватанабэ речь была про нейтральные статусы и про их получение, про отказы. Почему, например, отказано нашей звездочке Вике Листуновой. Ей отказали из‑за фотографии с парада на 9 мая», — сообщил Маринов.

Он добавил, что вместе с отказом спортсмену приходят и соответствующие документы. В бумагах Листуновой в графе о причине была названа как раз фотография с парада. Возразить японскому функционеру они не пытались, поскольку, по словам Маринова, решение таких вопросов не находится в его юрисдикции.