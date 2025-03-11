Гимнастке Листуновой не дали нейтральный статус из-за фото на параде Победы
Виктория Листунова. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Международная федерация гимнастики (FIG) не предоставила российской 19-летней олимпийской чемпионке Виктории Листуновой нейтральный статус, потому что функционеры нашли у неё фотографию с парада Победы на 9 Мая. Об этом рассказал в беседе с «Матч ТВ» её партнёр по сборной Даниел Маринов.
В понедельник в Новогорске у спортсменов прошла встреча с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Японец побеседовал с членами российских сборных по спортивной и художественной гимнастике.
«На встрече с Ватанабэ речь была про нейтральные статусы и про их получение, про отказы. Почему, например, отказано нашей звездочке Вике Листуновой. Ей отказали из‑за фотографии с парада на 9 мая», — сообщил Маринов.
Он добавил, что вместе с отказом спортсмену приходят и соответствующие документы. В бумагах Листуновой в графе о причине была названа как раз фотография с парада. Возразить японскому функционеру они не пытались, поскольку, по словам Маринова, решение таких вопросов не находится в его юрисдикции.
Кстати, Моринари Ватанабэ метит на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Недавно он заявил, что желает вернуть всех российских спортсменов на главные мировые старты. Однако он отметил, что выступать они смогут лишь под нейтральным флагом, пока идут боевые действия.