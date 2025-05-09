Пугачёва опубликовала пост ко Дню Победы, разделив подписчиков на два лагеря

Народная артистка СССР Алла Пугачёва в День Победы сделала публикацию в соцсети Instagram*, которая вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков. Певица выложила фото с изображением Вечного огня и фразой из её песни 1996 года.

«Помянем тех, кого нет с нами и будем думать о живых», — написала певица строчку из композиции «Скупимся на любовь».

В комментариях пользователи моментально поделились на два лагеря. Некоторые отметили, что такая трактовка всегда звучит правильно на 9 Мая, а другие указали на то, что Примадонны и самой уже давно «нет с нами».

«Мы празднуем день Великой Победы, Пугачёвой с нами нет — помянем?», — написал один из комментаторов.

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