Мужчина годами жил с двумя опухолями и принимал их симптомы за похмелье

Мужчина из Великобритании даже не догадывался, что его мозг поражён двумя опухолями. Головные боли и тошноту он списывал на похмелье, а анализы крови не показывали ничего подозрительного. Онкологию удалось обнаружить только на МРТ. Об этом сообщает Daily Mail.

«Когда мне сообщили о двух опухолях и раке четвёртой стадии, то добавили, что опухоли развивались на протяжении нескольких лет. <...> Как ни странно, с одной опухолью я бы справился. Но две… Я просто подумал, что мне конец. Знаете, если у вас две опухоли мозга, вы наверняка просто умрёте», — поделился британец.

Одна опухоль была уже на четвёртой стадии и достигла размеров теннисного мяча. Вторая оказалсь поменьше — размером с мяч для гольфа. Врачи провели пациенту восьмичасовую операцию. Сейчас британец чувствует себя хорошо, но иногда его мучают последствия операций. Например, глазные инфекции.