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Регион
9 мая, 11:19

Мужчина годами жил с двумя опухолями и принимал их симптомы за похмелье

Daily Mail: Британец годами принимал симптомы двух опухолей за похмелье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Мужчина из Великобритании даже не догадывался, что его мозг поражён двумя опухолями. Головные боли и тошноту он списывал на похмелье, а анализы крови не показывали ничего подозрительного. Онкологию удалось обнаружить только на МРТ. Об этом сообщает Daily Mail.

«Когда мне сообщили о двух опухолях и раке четвёртой стадии, то добавили, что опухоли развивались на протяжении нескольких лет. <...> Как ни странно, с одной опухолью я бы справился. Но две… Я просто подумал, что мне конец. Знаете, если у вас две опухоли мозга, вы наверняка просто умрёте», — поделился британец.

Одна опухоль была уже на четвёртой стадии и достигла размеров теннисного мяча. Вторая оказалсь поменьше — размером с мяч для гольфа. Врачи провели пациенту восьмичасовую операцию. Сейчас британец чувствует себя хорошо, но иногда его мучают последствия операций. Например, глазные инфекции.

Ранее врачи предупредили о страшных последствиях удаления родинок народным методом. Такие эксперименты часто заканчиваются плачевно — химические ожоги кожи, инфицирование ранки и, что особенно опасно, возможное злокачественное перерождение не полностью удалённого невуса.

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Полина Никифорова
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