Сильные ожоги и рак: Врач раскрыл, чем опасно удаление родинок народными методами

Родинки, или невусы, представляют собой сложные кожные образования, требующие профессионального подхода. Врач-онкодерматолог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков предостерегает от попыток самостоятельного удаления родинок с помощью народных методов, которые могут привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Специалист отмечает, что в своей практике регулярно сталкивается с пациентами, пытавшимися избавиться от родинок с помощью пищевой соды, перекиси водорода или столового уксуса. Однако такие эксперименты часто заканчиваются плачевно — химические ожоги кожи, инфицирование ранки и, что особенно опасно, возможное злокачественное перерождение не полностью удалённого невуса.

Маклаков подчёркивает, что даже несколько обработок родинки перекисью водорода могут вызвать серьёзное повреждение кожи. Но главная опасность кроется в том, что при неполном удалении невуса значительно возрастает риск его малигнизации — превращения в меланому, одну из самых агрессивных форм рака кожи.

«Ценой необдуманного поступка может стать здоровье и жизнь пациента», — приводит его слова «Газета.ru».

Для безопасного удаления родинок врач рекомендует обращаться исключительно к специалистам — дерматологам или онкодерматологам. Современные клиники предлагают малотравматичные методы, такие как радиоволновая хирургия (сургитрон) и электрокоагуляция.