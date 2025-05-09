Путин заявил о безграничной силе сплочения вокруг идеалов мира и справедливости

Сплочённость людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости обладает огромной силой и с годами лишь крепнет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на приёме в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

«Чем дальше уходят в прошлое события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность за сохранение ценностей, утвержденных Великой Победой. За то, чтобы передать будущим поколениям правду о том, как и во имя чего она была завоёвана», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что убеждённость в силе единства на основе этих идеалов остаётся неизменной и только усиливается с течением времени.